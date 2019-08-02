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DSİ'ye yeni bina

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat DSİ Hizmet Binası yapım ihalesinin tamamlandığını belirterek, yüklenici firmaya iş tesliminin yapıldığını ve inşaat çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

DSİ'ye yeni bina

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat DSİ Hizmet Binası yapım ihalesinin tamamlandığını belirterek, yüklenici firmaya iş tesliminin yapıldığını ve inşaat çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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DSİ'ye yeni bina

Başer, Yozgat’ta gerek kamu kurumları gerekse özel yatırımların şehre kazandırılması noktasında yoğun çaba ve gayret içerisinde olduklarını vurguladı. Başer, Yozgat DSİ’nin hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak yeni hizmet binasının yapım inşaatına başlanıldığını ifade etti. Başer, DSİ’nin hizmet binasının Muslubelen bölgesinde inşa edileceğini, 20 Milyon 490 liraya ihale edildiğini vurguladı. Başer, 5 Bin 175 Metrekare alan üzerine kurulacak olan DSİ hizmet binası içerisinde lojman, misafirhane, İdare bina, Laboratuvar, nizamiye binası, atölye binası, teshin merkez binası, 3 ambar binası olmak üzere 11 yapıdan oluşacağını anlattı.  DSİ Hizmet Binası inşaatının 2020 yılı Kasım ayında tamamlanarak teslim edilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Milletvekili Başer, hizmet binasının faaliyete geçmesiyle Yozgat’taki Devlet Su İşleri birimlerinin tek çatı altında toplanarak hizmet kalitesinin daha da sözlerine ekledi.

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