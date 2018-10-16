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DSİ Yatırımlarına yakın takip

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Yozgat’ta projelendirilip, hayata geçirilmesi için başlatılan çalışmalarını yakın takibe aldı.

DSİ Yatırımlarına yakın takip

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Yozgat’ta projelendirilip, hayata geçirilmesi için başlatılan çalışmalarını yakın takibe aldı.

16 Ekim 2018 Salı 07:00
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DSİ Yatırımlarına yakın takip

Yerköy ilçesinde yapımına başlanılan İnandık Barajında gövde sol - sağ sahil yamaç ve kondüvi güzergahı kazıları teknik elemanlar tarafından kontrol edildi. Baraj temel güvenliği konusunda ilgili jeoteknik amaçlı jeofizik ölçümler yapıldı, kazıların kontrollü şekilde devamı sağlandı. Sorgun ilçesinde yapımı devam eden Sarıhamzalı Bahadın Gölet’i ile ilgili, Bahadın Beldesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. DSİ Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıda Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan da hazır bulundu. Sarıhamzalı Bahadın Gölet’i Rezervuar alanında kalan Sarıhamzalı, Bahadın Hürriyet, Sorgun Tatlısı, Caferli Köy ve Mahalle Muhtarları, yöre halkının katıldığı toplantıda Rezervuar alanında kalan Mahalle ve Köyler, tarım arazileri ile Proje Kapsamında yeni yapılacak olan rölekasyon yollarının kamulaştırma çalışmaları hakkında genel bilgi verildi. Kamulaştırma süreciyle alakalı olarak Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Emin Kurt tarafından detaylı bilgi verilerek, yöre halkından gelen sorular cevaplandırıldı. Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti’nde Sondaj Şube Müdürlüğü Temel Sondaj ve Enjeksiyon çalışmaları kapsamında, temel sondaj çalışmalarına başlandı. Projede 8 kuyuda toplam 270 metre delgi ve deney yapılacağı kaydedildi. 

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