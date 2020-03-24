DSi Yatırımları incelendi

İlgili Şube Müdürleri ile birlikte ilçeye giden Özdoğru, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca ile görüştükten sonra, ilçede Devlet Su İşleri tarafından yapılan çalışmalar ile devam eden yatırımları gezip, bilgi edindi. Şefaatli ilçe merkezinden geçen Aksu, Karasu ve Karan derelerinde Devlet Su İşleri tarafından ıslah çalışması yapıldı. Şefaatli ilçe merkezinde yapılan taşkın koruma projesinin son durumunu inceleyen Özdoğru, iki koldan gelen yaklaşık 300-400 metreküp saniyelik debilerin delice çayı ile 700 metreküp saniye olarak Şefaatli ilçe merkezini terk eden dik duvarlı kanal projesinin son durumu hakkında bilgi aldı. İlçede yaklaşık 5 kilometreye yakın bir ıslah projesi uygulandı.