DSİ Şubesine yeni bina

Yozgat DSİ Şube Müdürlüğü hizmet binası ve beraberindeki arsası, 2014 yılında Yozgat Şehir Hastanesi’nin yapımı nedeniyle boşaltıldı. DSİ 123. Şube Müdürlüğü hizmet binasının, yerine ikame edilecek tesislerin proje süreci tamamlandı. Yapım ihalesi TOKİ Başkanlığı tarafından 12 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı bildirildi. Hazırlanan proje ile Yukarı Nohutlu Mahallesi’nde, lojman, misafirhane, laboratuvar, teshin merkezi, idari bina, ambar, atölye, benzinlik, altyapı, çevre düzenlemesinin yapım ihalesi gerçekleştirilip, yer teslimi sonrasında da inşaat çalışmalarına başlanılacak.