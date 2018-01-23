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DSİ Personeline eğitim

YOZGAT Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü’nde görevli personele iş sağlığı ve güvenlik eğitimi verildi.

DSİ Personeline eğitim

YOZGAT Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü’nde görevli personele iş sağlığı ve güvenlik eğitimi verildi.

23 Ocak 2018 Salı 07:00
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DSİ Personeline eğitim

Çalışların daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumaya yönelik eğitimlerin her yıl tekrar edildiği belirtildi.
DSİ bünyesinde tehlikeli iş yerlerinde çalışanlara yönelik düzenlenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin periyodik olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlenmeleri, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tam olarak yerleşmemesi nedeniyle oluşabilecek riskleri minimuma indirerek, daha güvenli çalışmalarını sağlamak olduğunun altı çizildi.
Eğitim çalışmasında, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği konularında, yasa, yönetmenlik bilgileri de aktarıldı.

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