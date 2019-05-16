DSİ masaya oturdu

DSİ Uzlaşma Komisyonu üyeleri, taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile bir araya gelip, uzlaşma görüşmelerinde bulundu. Yatırım programında yer alan Boğazlıyan ilçesi Aşağı Sarıkaya Kanlıdere Göleti Sulaması yenileme çalışması sözleşmesi 11 Temmuz 2017 tarihinde imzalanarak, çalışmalara başlanıldı. Yapımı devam eden gölet hizmete sunulduğunda, bin 710 dekar tarım alanı sulamaya açılacak.