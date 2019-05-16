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DSİ masaya oturdu

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü teknik ekibi, Boğazlıyan ilçesinde yapımı devam eden Kanlıdere Göleti Sulaması yenileme çalışmaları kapsamında istimlak edilecek alanlarla ilgili olarak hak sahipleriyle masaya oturdu.

DSİ masaya oturdu

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü teknik ekibi, Boğazlıyan ilçesinde yapımı devam eden Kanlıdere Göleti Sulaması yenileme çalışmaları kapsamında istimlak edilecek alanlarla ilgili olarak hak sahipleriyle masaya oturdu.

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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DSİ masaya oturdu

DSİ Uzlaşma Komisyonu üyeleri, taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile bir araya gelip, uzlaşma görüşmelerinde bulundu. Yatırım programında yer alan Boğazlıyan ilçesi Aşağı Sarıkaya Kanlıdere Göleti Sulaması yenileme çalışması sözleşmesi 11 Temmuz 2017 tarihinde imzalanarak, çalışmalara başlanıldı. Yapımı devam eden gölet hizmete sunulduğunda, bin 710 dekar tarım alanı sulamaya açılacak.

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