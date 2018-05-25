DSİ, ıslah ediyor

Geçtiğimiz yıl ihalesi tamamlanan Yerköy ilçesi Zincir Köyü’nü taşkından korama amaçlı dere ıslah çalışmasına başlanıldı. Köy içerisinden geçmekte olan Çallılıkoyak Deresinde bu ayın ilk haftasında başlatılan çalışmalar kapsamında, 479 bin 89 metre dik duvarlı beton kanal ile beton zemin yapılacak. Bin metre korkuluk, 4 menfez inşa edilecek. Temel kazısı tamamlanan ıslah çalışmalarında duvar betonu atılmaya başlandı. Çalışmalar tamamlandığında, yerleşim alanı dere taşkınlarından korunmuş olacak.