DSi inşaatı başladı

Başer, daha önce Yozgat DSİ hizmet binası ve arsasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile şehir hastanesine dahil edildiğini anımsattı. Başer, "Şimdi DSİ'nin yeni binası için çalışmalar başladı. Hizmet binası 30 dönüm alan içerisinde 9 ayrı binadan oluşacak. İçerisinde idari bina, lojman, misafirhane, iş makinesi atölyesi, makine parkı, petrol istasyonu gibi alanlar olacak" dedi. Başer, inşaat tamamlandığında DSİ'nin çalışmalarını daha da hızlandıracağını, sıkıntıların kısa sürede çözüleceğini vurgulayarak, "Burası Yozgat'ın Sorgun istikametinde olan bir yer, Sorgun'dan gelirken DSİ binalarımız Yozgatlıyı karşılayacak. 21 milyon liraya tamamlanacak olan binanın inşaatın bitiş süresi 500 gün olmasına rağmen inşallah müteahhit firma, bir yılda tamamlayacak, 1 Eylül 2020'de hizmete açılması planlanmaktadır. İlimize hayırlı olsun" diye konuştu.