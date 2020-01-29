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DSi binası yükseliyor

YOZGAT Devlet Su İşleri yeni hizmet binası inşaatı yükselmeye devam ediyor.

DSi binası yükseliyor

YOZGAT Devlet Su İşleri yeni hizmet binası inşaatı yükselmeye devam ediyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 03:26
DSi binası yükseliyor

Eski binasının Yozgat Şehir Hastanesi’ne terkedilmesinin ardından geçici olarak Valilik Binasında tahsis edilen bölümde hizmet veren Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü için Esentepe bölgesinde belirlenen alanda projelendirilen binaların inşaatı devam ediyor. 30 dönüm alan içerisinde 9 ayrı binadan oluşacak DSİ’nin yeni hizmet yerleşkesinde idari bina, lojman, misafirhane, iş makinesi atölyesi, makine parkı, petrol istasyonu gibi tesisler de yer alıyor. 21 milyon lira harcanarak tamamlanması planlanan DSİ hizmet binası inşaatının bu yıl Eylül ayı içerisinde hizmete açılması bekleniyor. 

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DSi Binası Yükseliyor
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