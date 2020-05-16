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DSİ Binası yükseliyor

Devlet Su İşleri Hizmet binası ile ilgili çalışmalar devam ederken, Bölge Müdürlüğü personeli, inşaatı gezdi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:40
DSİ Binası yükseliyor

YOZGAT Devlet Su İşleri hizmet binası inşaatı devam ederken, Bölge Müdürlüğünden gelen bir grup çalışan inşaatı gezip, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yozgat Devlet Su İşleri hizmet binasının eski yerinin, Yozgat Şehir Hastanesi’ne devredilmesinin ardından yeni bir hizmet binası yapımı planlandı. Eski hizmet binasının bira ilerisinde Sorgun yolu güzergahında yer alan hizmet binasının 30 dönüm alan içerisinde yapımına başlandı. 9 ayrı binadan oluşacak hizmet binası blokları yükseliyor. İ bina, lojman, misafirhane, iş makinesi atölyesi, makine parkı, petrol istasyonu gibi alanların yer aldığı inşaat 21 milyon liralık harcama ile tamamlanacak.

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DSi Binası Yükseliyor
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