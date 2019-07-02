DSi Bilgilendirdi

Akdağmadeni İlçesinde yapılan yatırımlar, işletmede olan tesisler ile yaşanılan darboğazlar hakkında teknik personel tarafından bilgilendirme yapıldı. Akdağmadeni ilçesinde Çalışkan Göleti ikmal inşaatının devam ettiği bildirildi. Çalışmalar tamamlandığında depolanacak bin 643 milyon metreküp su ile yaklaşık 4 bin dekar tarım arazilerinin suya kavuşacağı açıklandı. Projede kaya dolgu imalatı bin 162,00 kotunda ana gövde bölgesinde dolgu imalatının devam ettiği, imalatlara ilişkin yerinde dolgu sıkılık kontrolü yapılarak, kalite kontrol faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.