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DSi Bilgilendirdi

DEVLET Su İşleri teknik elemanları, Kaymakam Alp Eren Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, Akdağmadeni ilçesinde devam etmekte olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DSi Bilgilendirdi

DEVLET Su İşleri teknik elemanları, Kaymakam Alp Eren Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, Akdağmadeni ilçesinde devam etmekte olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

02 Temmuz 2019 Salı 00:00
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DSi Bilgilendirdi

Akdağmadeni İlçesinde yapılan yatırımlar, işletmede olan tesisler ile yaşanılan darboğazlar hakkında teknik personel tarafından bilgilendirme yapıldı. Akdağmadeni ilçesinde Çalışkan Göleti ikmal inşaatının devam ettiği bildirildi. Çalışmalar tamamlandığında depolanacak bin 643 milyon metreküp su ile yaklaşık 4 bin dekar tarım arazilerinin suya kavuşacağı açıklandı. Projede kaya dolgu imalatı bin 162,00 kotunda ana gövde bölgesinde dolgu imalatının devam ettiği, imalatlara ilişkin yerinde dolgu sıkılık kontrolü yapılarak, kalite kontrol faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi. 

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