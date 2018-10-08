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Droneli Denetim

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehir Hastanesi Bulvarı güzergahında drone ile emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yaptı.

Droneli Denetim

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehir Hastanesi Bulvarı güzergahında drone ile emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yaptı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Droneli Denetim

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında drone ile yaptıkları uygulamalarla trafik ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor. Polis ekipleri tarafından yapılan droneli trafik denetiminde telefon ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler havadan belirlenerek sürücülere ceza yazıldı. Emniyet kemeri takmayan 5 araç sürücüsüne 540 lira cezai işlem uygulanırken muayene ve ehliyeti bulunmayan 2 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. Sürücüleri emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, drone ile denetimlerin devam edeceğini söylediler.
 

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