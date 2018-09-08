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Drone Yakaladı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hem radar uygulaması yaptı hem de drone ile havadan emniyet kemeri uygulaması yaparak trafik ihlali yapan sürücülere ceza yazdı.

Drone Yakaladı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hem radar uygulaması yaptı hem de drone ile havadan emniyet kemeri uygulaması yaparak trafik ihlali yapan sürücülere ceza yazdı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Drone Yakaladı

Şehir merkezinde trafik seyrinin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini aralıksız sürdüren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri ve radar uygulaması yaptı. Sanayi sitesinde çevirme noktasında karada radar ekipleri, havada ise drone ile denetim yapan ekipler, hatalı sürücüleri çevirdi. Ekipler radar araçları ile hız limitini aşan sürücüleri tespit ederken drone ise emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan sürücüleri yakaladı. Polis ekipleri emniyet kemeri takmayan 25 sürücüye 2 bin 700 lira ceza yazarken radara düşen 15 sürücüye de 3 bin 525 lira ceza yazdı. Özellikle aşırı hız ve kemer kullanımı noktasında sürücüleri hem uyaran ekipler kamera kayıtlarına yansıyan hataları sürücülere izletip, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar. Ekipler can ve mal kayıplarının yaşanmaması için kontrollerin artarak süreceğini söylediler. Sürücüler ise drone ile denetim olduğunun farkında olmadıklarını belirterek artık trafikte daha duyarlı olacaklarını ifade ettiler.

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