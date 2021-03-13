Drenaj çalışmaları

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal yürütülen çalışmalarla ilgili denetimlerle bulunup, bilgi aldı. Başkan Öçal, tüm dünyayı tehdit eden kuraklığın ülkemizde de yeraltı sularının bilinçsiz şekilde kullanımıyla birlikte azaldığını söyledi. Başkan Öçal, azalan yeraltı suyu kaynaklarından dolayı ilçede yaşanan su sıkıntısını çözmek amacıyla başlattıkları çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Öçal, temiz su drenaj hattı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini , en kısa sürede çalışmaların tamamlanması için çalışıldığını bildirdi.