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Drenaj çalışmaları

SARAYKENT İlçesinde belediye tarafından projelendirilen temiz su drenaj çalışmaları devam ediyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:55
Drenaj çalışmaları

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal yürütülen çalışmalarla ilgili denetimlerle bulunup, bilgi aldı. Başkan Öçal, tüm dünyayı tehdit eden kuraklığın ülkemizde de yeraltı sularının bilinçsiz şekilde kullanımıyla birlikte azaldığını söyledi. Başkan Öçal, azalan yeraltı suyu kaynaklarından dolayı ilçede yaşanan su sıkıntısını çözmek amacıyla başlattıkları çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Öçal, temiz su drenaj hattı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini , en kısa sürede çalışmaların tamamlanması için çalışıldığını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Drenaj çalışmaları
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