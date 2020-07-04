Dr. Parlak, başkan oldu

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına Dr. Mehmet Parlak atandı. Bir süredir Sorgun İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Mehmet Parlak, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığınca atamasının yapılması ile Yozgat’a gelerek Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı makamına oturdu. Yozgat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olarak mesaiye başlayan Dr. Mehmet Parlak, tütün ve madde bağımlılığı, bulaşıcı hastalıklar, kanser ve kronik hastalıklar, çocuk, ergen ve kadın üreme sağlığı, toplum ve çevre sağlığı, aile hekimliği birimlerinden sorumlu olacak. Genç başkan Dr. Parlak, sorumlu olduğu alanlarda hizmet veriminin en üst noktaya taşınması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.