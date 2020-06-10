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Dr. Coşkun, konuk oldu

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından yönetilen ‘Gündem Söyleşileri’ adlı video-konferans ile gerçekleştirilen etkinliğe Dr. Osman Coşkun konuk oldu.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:25
Dr. Coşkun, konuk oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi, 23. dönem Yozgat Milletvekili Dr. Osman Coşkun, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde yürütülen ‘Gündem Söyleşileri’ programının konuk oldu. Akademisyenlerin, bürokrat ve sivil toplum kuruluşları ile farkı meslek gruplarından katılımcıların ilgiyle izlediği seminerde, toplumsal değişim ve dönüşüm, Endüstri 4.0 ile yaşanan değişimler, veri toplamada gözlenen baş döndürücü hızlı gelişim, nesnelerin İnterneti, küresel gelişmeler ele alındı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Her şey çok hızlı değişiyor. Değişimi yakalamak kadar doğru anlamak da çok önem kazandı. Duru bir anlatımla, akıcı bir sunum ve sonrasındaki kritikler oldukça yararlıydı. Akademik birikimi, parlamento deneyimi, iş hayatı ve politika deneyimleri ışında aydınlatıcı bilgileri bizlerle paylaşan, 23. dönem Yozgat Milletvekili, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Dr. Osman Coşkun hocamıza davetimizi kırmadıkları için teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu. 

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