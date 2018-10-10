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Dr. Coşkun'a önemli görev

AK Parti AR-GE Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan hemşerimiz Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamaların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlık arasında koordinasyon sağlayacak olan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atandı.

Dr. Coşkun'a önemli görev

AK Parti AR-GE Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan hemşerimiz Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamaların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlık arasında koordinasyon sağlayacak olan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 07:02
121 Okunma
Dr. Coşkun'a önemli görev

09 Ekim 2018 Salı 11:14 150 Okunma 6 Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş verecek kurullar, görev alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izleyecek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunacak. AK Parti 23. Dönem Yozgat Milletvekili olarak TBMM’de Yozgat’ı temsil eden hemşerimiz Dr. Osman Coşkun, milletvekilliğinin ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı iştiraki olan Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş Genel Müdürlüğü yapmıştı. Hemşerimiz Dr. Osman Coşkun, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’nda Prof. Dr. Hasan Mandal, Mehmet Ali Yalçındağ, Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı ile birlikte görev yapacak.

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Dr. Coşkuna önemli Görev
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