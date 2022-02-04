DOYASIYA EĞLENDiLER

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Akdağmadeni Kaymakamlığı ile Akdağmadeni Belediyesi’nin destekleriyle ‘Çocuklar Eğlensin, İçimiz Şenlensin’ sloganıyla başlatılan kızak-kayak etkinliğimiz küçükten büyüğe herkesin yoğun ilgisini gördü. Bol eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte bir birinden güzel ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, ‘’Etkinliğimize katılan küçük-büyük herkese, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Nezih Yalçın'a, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize, Belediye çalışanlarımıza Müdürlüğümüz adına çok teşekkür ederiz. Siz hep gülün çocuklar’’ denildi.