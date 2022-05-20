Doyasıya eğlendiler

Programa Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve personeller katılım sağladı. Şehir Hastanesi tarafından yaşanan pandemi sonrası personellerin moral ve motivasyonlarını arttırmak adı eğlence programı yapıldı. Personellerin pandemide zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, “Uzun ve zor bir pandemi süreci yaşadık, çok yorulduk. Böylesi güzel bir organizasyonu hakkettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle zorlu günler yaşamayız” dedi.

Personelleri hep bir arada görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ise; “Bu güzel gecede her birimden çalışma arkadaşlarımı birlikte görmekten mutluluk duyuyorum. Personellerimize moral ve motivasyon kazandırmak, daha verimli çalışmak ve hizmet sunmak için böyle bir gece tertip etmeyi uygun bulduk. Bir arada bulunduğumuz bu gecede yoğun geçen günlerin stres ve yorgunluğundan bir nebze de olsa uzaklaşmanızı diliyorum. Programımızın düzenlenmesinde emeği geçen ve burada bulunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Geceye katılan personeller düzenlenen bu programdan çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Şehir Hastanesi yönetimine nazik ve güzel düşünceleri için teşekkür etti.

Haber Merkezi

