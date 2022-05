Doyasıya eğlendiler

Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde gerçekleşen programa, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat Müftüsü Ali Gülden, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ve çok sayıda davetli katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Abdullah Neşeli, “10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekilmesi, engelli bireyler için yapılması gerekenlerin gündeme getirilmesi ve çözüm yolları bulunması açısından önemli bir haftadır. Pandemi sürecinde engelli kardeşlerimiz ile toplumu buluşturamadık. Koruma amaçlı kurum içi etkinlikleri dahi temasın önüne geçmek için bazen yapamadık. Bugün toplumla buluşmaları bizler ve her engelli kardeşimiz için büyük mutluluk. Bu yıl itibari ile engelli vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel alanlarda toplumla kaynaştıracak programlara ağırlık vereceğiz. İl Müdürlüğü olarak dün olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanmaları, haklarını kullanabilen kişiler olmaları için yoğun çaba sarf edeceğiz. Engellilerin kamu ve özel sektör alanlarında kendi işlerini yapabilmeleri için açık alanların ve kamu binalarının engelsiz hale getirilmesi amacıyla tespitlere devam edeceğiz, gerekli takibi yapacağız. İl Müdürlüğümüz engelliye tanınan hakların kullanımını ayrıca takip ederek 3 bin 778 kişiye engelli kartı düzenlemiş ve ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmelik gereği engellilerin şehir içi toplu taşım araçlarından ücretsiz faydalanmalarına olanak sağlayarak sosyal hayatın içinde olmalarına imkân sağlamıştır. Ücretsiz Seyahat kapsamında engelli kart sahiplerine şehir içi ulaşım sağlayan Sorgun ve Yozgat Merkezdeki iki kooperatife her araç için aylık 800 lira ödeme yaptık. Mayıs ayı itibari ile aylık ödemeleri bin 200 liraya çıkartacağız. 2015 yılı Nisan ayından beri engellilere ücretsiz seyahat imkânı sağlayan 2 kooperatife toplamda 3 Milyon lira ödeme yaparak destek olduk. 2022 Yılı Engelliler Haftasında engellilerimizin el ürünleri sergileri, engellilerin günlük yaşamını konu alan farkındalık etkinlikleri ve sorunların tartışıldığı ve çözüm yollarının arandığı toplantılarla hafta kutlamaları devam edecek ve 16 Mayıs tarihinde etkinliklerimiz son bulacak. Biliyoruz ki engellilik alanındaki sorunlar ancak tüm tarafların katkısı ve işbirliğiyle çözülebilecektir. Bu yüzden tüm ilimizdeki kurumları harekete geçirecek öncü çalışmalar yapmaya ve yapılan çalışmaları desteklemeye önem veriyor. Buradan bizlere destek vererek kamu kurum yöneticileri sivil toplum örgütleri ve kıymetli Yozgatlılara engellilere yönelik ulusal ve yerel politikalara katkıda bulundukları için dolayı teşekkür ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, engelli olmak bir kader değildir, yaşayan her bir bireyin her an bir engelli olabileceğini hiçbir zaman hafızalarımızdan çıkarmadan, engelli olmanın utanılacak hayata küsülecek ve gizlenilmesi gerekecek bir sorun olmadığını bilmemiz gerekmektedir. O nedenle sağduyulu, haklara saygılı ve yardımlaşmayı seven bir toplum olarak; engellilerin sorunlarını paylaşmak ve engelleri onlarla birlikte aşmak; hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyor; İl Müdürlüğü olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu bilmelerini istiyorum” dedi.

Halk oyunları gösterisi ve çeşitlik etkinliklerle devam eden programda engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi. •Muhammed Üstüntaş•