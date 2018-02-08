Dostluk kazandı

Oda başkanlığına aday olan Mahmut Taştan ile Sadettin Kaya seçimlerde asıl kazananın dostluk olduğunu söylediler.

Mahmut Taştan ve Sadettin Kaya’nın birlikte yarıştığı Marangozlar ve Hızarcılar Esnaf Odası seçimine 116 delegenin tamamı katıldı.

Yapılan oylama sunucunda Sadettin Kaya 57, Mahmut Taştan ise 42 oy aldı. Rakibini geride bırakan Sadettin Kaya Marangozlar ve Hızarcılar Esnaf Odası yeni başkanı seçildi.

Kaya, yaptığı açıklamada seçimlerde asıl kazananın dostluğun olduğunu ifade etti.

Rakibi Mahmut Taştan ile birlikte Marangozlar ve Hızarcılar Esnaf odası için ellerinden geleni yapacağını dile getiren Kaya,

‘’Biz de hiçbir zaman ayrı gayrı olmaz. Biz diğer yönetim ile birlikte çalışmak istiyoruz. İnşallah diğer oda seçimleri de bizim gibi dostane şeklinde geçer’’ dedi.

