Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114788
ALTIN
160.463
DOLAR
3.8086
STERLİN
5.2736
EURO
4.6599

Dostluk kazandı

YOZGAT Marangozlar ve Hızarcılar Esnaf Odası seçiminde Sadettin Kaya, yeni başkan seçilirken, genel kurul sırasında iki grupta arasında dostluk rüzgarları esti.

Dostluk kazandı

YOZGAT Marangozlar ve Hızarcılar Esnaf Odası seçiminde Sadettin Kaya, yeni başkan seçilirken, genel kurul sırasında iki grupta arasında dostluk rüzgarları esti.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
111 Okunma
Dostluk kazandı

Oda başkanlığına aday olan Mahmut Taştan ile Sadettin Kaya seçimlerde asıl kazananın dostluk olduğunu söylediler.
Mahmut Taştan ve Sadettin Kaya’nın birlikte yarıştığı Marangozlar ve Hızarcılar Esnaf Odası seçimine 116 delegenin tamamı katıldı.
Yapılan oylama sunucunda Sadettin Kaya 57, Mahmut Taştan ise 42 oy aldı. Rakibini geride bırakan Sadettin Kaya Marangozlar ve Hızarcılar Esnaf Odası yeni başkanı seçildi.
Kaya, yaptığı açıklamada seçimlerde asıl kazananın dostluğun olduğunu ifade etti.
Rakibi Mahmut Taştan ile birlikte Marangozlar ve Hızarcılar Esnaf odası için ellerinden geleni yapacağını dile getiren Kaya,
‘’Biz de hiçbir zaman ayrı gayrı olmaz. Biz diğer yönetim ile birlikte çalışmak istiyoruz. İnşallah diğer oda seçimleri de bizim gibi dostane şeklinde geçer’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YUMURTASI BİZDEN
YUMURTASI BİZDEN
Kanserde farkındalık
Kanserde farkındalık
Göl Manzaralı Kafeterya
Göl Manzaralı Kafeterya
Engelsiz enerji
Engelsiz enerji
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Ankara, Yozgat’ı dinledi                       
Ankara, Yozgat’ı dinledi                       

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim