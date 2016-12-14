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Dost yardımı

14 Aralık 2016 Çarşamba 07:00
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Uluslararası Barış ve Dostluk Derneği tarafından Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı. Kış gününde ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu yiyecek ve içecek Uluslararası Barış ve Dostluk Derneği üyeleri tarafından Sorgun’a ulaştırıldı.

Dost yardımı
Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunan Uluslararası Barış ve Dostluk Derneği faaliyetlerini yurt dışında da sürdürüyor. Derneğin genel başkanı Cumhur Ünal, Türkiye’de de her ilde il başkanlıkları kurarak daha fazla insana ulaşmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
Dernek faaliyetleri kapsamında derneğin Antalya İl Başkanı Haydar Özdemir ve başkan yardımcısı Adem İlten Antalya’nın sıcağını Yozgat’a taşıdı. Bir tır dolusu yiyecek ve içecekle yola çıkan dernek başkanı ve yardımcısı Sorgun İlçesi’nde ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımda bulundu.

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