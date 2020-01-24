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DOST ELi UZATILDI

SARAYKENT ilçesinde sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenip, tedavilerini yapan Veteriner Hekim Mehmet Salih İnan, Yozgat/Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği üyelerini ağırladı.

DOST ELi UZATILDI

SARAYKENT ilçesinde sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenip, tedavilerini yapan Veteriner Hekim Mehmet Salih İnan, Yozgat/Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği üyelerini ağırladı.

24 Ocak 2020 Cuma 03:00
DOST ELi UZATILDI

Veteriner Hekim İnan, dernek yöneticilerine Saraykent ilçesindeki sokak hayvanlarının durumları, ihtiyaçları konusunda da bilgiler aktardı. Kendi çabaları ile sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, tekrar aldığı ortama bırakan Veteriner Hekim İnan, gerekli desteğin verilmesi halinde daha fazla sokak hayvanını kısırlaştıracağını dile getirdi. Sadece kısırlaştırma değil, sokakta gördüğü hasta hayvanlara da imkanlar doğrultusunda müdahalede bulunup, tedavilerini yapan Veteriner İnan’a gerekli desteğin verilebilmesi için dernek yönetimi ilçe yöneticileriyle görüşmelerde bulundu. 

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DOST ELi UZATILDI
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