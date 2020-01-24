DOST ELi UZATILDI

Veteriner Hekim İnan, dernek yöneticilerine Saraykent ilçesindeki sokak hayvanlarının durumları, ihtiyaçları konusunda da bilgiler aktardı. Kendi çabaları ile sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, tekrar aldığı ortama bırakan Veteriner Hekim İnan, gerekli desteğin verilmesi halinde daha fazla sokak hayvanını kısırlaştıracağını dile getirdi. Sadece kısırlaştırma değil, sokakta gördüğü hasta hayvanlara da imkanlar doğrultusunda müdahalede bulunup, tedavilerini yapan Veteriner İnan’a gerekli desteğin verilebilmesi için dernek yönetimi ilçe yöneticileriyle görüşmelerde bulundu.