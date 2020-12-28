Dönüşüm tesisi hizmete alındı

SORGUN Belediyesi tarafından ilçede kurulan katı atık geri dönüşüm tesisi hizmete açıldı. ‘Kompost Üretim’ tesisinde ilçeden toplanan atıkların tesiste işlenerek, organik gübreye dönüştürülmeye başlandığı bildirildi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, modern hayatın gerekliliklerinden olan geri dönüşümün yeni belediyecilik anlayışının en önemli prensiplerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Başkan Ekinci, ‘’Yenilenen Sorgun katı ve sıvı atıklarını arıtan, çöpünü dönüştüren, bitkisel ve hayvansal atıklardan park ve bahçelerine gübre üreten bir Sorgundur artık’’ dedi. Belediye olarak bir ilke daha imza attıklarını kaydedin Ekinci, Kompost Üretimi ve İşleme Tesisini faaliyete geçirerek, organik gübre üretimine başladıklarını anlattı. Başkan Ekinci, ‘’Üretimi yapılan organik gübreler öncelikli olarak ilçemizde bulunan park ve bahçelerde kullanılacak. Arz fazlası ise talepler doğrultusunda satışa sunulacaktır’’ diye konuştu.