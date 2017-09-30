-Dönüşüm başladı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, işadamlarına yönelik düzenledikleri toplantıların ardından dönüşümlerin başladığını belirterek, yatırıma yönelik dönüşümlerin başladığını, 5 işadamının mevcut yatırımlarından bir bölümünü Yozgat’a taşımak üzere çalışmalara başladıklarını söyledi. Vali Yurtnaç, Organize Sanayi Bölgesi’nin harekete geçirilip, istihdamı artırmak amacıyla yaptıkları iki ayrı toplantının ilkinde yurtiçinde faaliyet gösteren Yozgatlı yatırımcıları, daha ikincisinde ise yurtdışında yatırımı bulunan Yozgatlıları bir araya getirdiklerini hatırlattı. Vali Yurtnaç, bununla da yetinmeyip, oluşturdukları bir heyetle yurtdışına çıkarak, Yozgat’ın termal kaynaklarının değerlendirilmesi ve yatırım yapılmasına yönelik bilgilendirme çalışması yaptıklarını kaydetti.

DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın fırsatlarını yatırımcılara, işadamlarına anlattıklarını vurgulayarak, ‘’Bu çerçevede 5 tane iş adamımız Yozgat dışındaki yatırımlarının bir kısmını ilimize getirmek için çalışmalara başladı. OSB’den yer verme pozisyonuna geldik. Biz oluşturduğumuz ekiple birlikte de iş adamlarımızı bulundukları şehirlerde ziyaret etmeye başladık. Toplantılar sonuç almak için yapılır. Bizde Yozgat’ta istihdamı sağlamak amacıyla bu çalışmaları takip ediyoruz” dedi.

Sadece yurtiçindeki işadamlarını değil Avrupa’da yaşayan Yozgatlı iş adamlarını da davet ederek, toplantı yaptıklarını kaydeden Vali Yurtnaç, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’da ki iş adamlarına Yozgat’ın fırsatlarını anlattıklarını kaydetti. Termal turizmi canlandırmak amacıyla yurt dışı ziyareti yaptıklarını da kaydeden Vali Yurtnaç, termal turizm ile ilgili yapılacak çalışmaları da yerinde görmek üzere gittikleri Avusturya’da termal tesisleri görüp, yabancıların termal kaynakları kullanımına yönelik bakış açılarını öğrendiklerinin altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘’10 kişiye yakın iş adamımızı mevcut OSB’de çalışmaya başlatacağımıza inanıyorum. Yozgatlı olarak herkes elindeki fırsatları ortaya koyup, bu şehrin kalkınması için hep birlikte çalışmamız lazım. İyi niyetli, sermayesini iyi kullanmak isteyen insanlara sonuna kadar kapılarımız açık olacak’’ diye konuştu.

Yozgat’ta Mobilya Sektöründe faaliyetini sürdüren Azerbaycanlı işadamı Nazım Oruçov, işletmesinde kapasite artırımı için harekete geçti. ORAN Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret eden Oruçov, Koordinatör Timur Yıldız ile görüşerek, yapacağı kapasite artırımı çalışmalarına yönelik yatırım teşvikleri konusunda bilgi aldı.