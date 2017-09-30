Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018

-Dönüşüm başladı

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, işadamlarına yönelik gerçekleştirdikleri toplantıların ardından dönüşümlerin başladığını, şuana kadar 5 yatırımcının, yatırımlarının bir bölümünü Yozgat’ta taşımak üzere çalışma başlattığını söyledi.

-Dönüşüm başladı

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, işadamlarına yönelik gerçekleştirdikleri toplantıların ardından dönüşümlerin başladığını, şuana kadar 5 yatırımcının, yatırımlarının bir bölümünü Yozgat’ta taşımak üzere çalışma başlattığını söyledi.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:05
6 Okunma
-Dönüşüm başladı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, işadamlarına yönelik düzenledikleri toplantıların ardından dönüşümlerin başladığını belirterek, yatırıma yönelik dönüşümlerin başladığını, 5 işadamının mevcut yatırımlarından bir bölümünü Yozgat’a taşımak üzere çalışmalara başladıklarını söyledi. Vali Yurtnaç, Organize Sanayi Bölgesi’nin harekete geçirilip, istihdamı artırmak amacıyla yaptıkları iki ayrı toplantının ilkinde yurtiçinde faaliyet gösteren Yozgatlı yatırımcıları, daha ikincisinde ise yurtdışında yatırımı bulunan Yozgatlıları bir araya getirdiklerini hatırlattı. Vali Yurtnaç, bununla da yetinmeyip, oluşturdukları bir heyetle yurtdışına çıkarak, Yozgat’ın termal kaynaklarının değerlendirilmesi ve yatırım yapılmasına yönelik bilgilendirme çalışması yaptıklarını kaydetti.

DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın fırsatlarını yatırımcılara, işadamlarına anlattıklarını vurgulayarak, ‘’Bu çerçevede 5 tane iş adamımız Yozgat dışındaki yatırımlarının bir kısmını ilimize getirmek için çalışmalara başladı. OSB’den yer verme pozisyonuna geldik. Biz oluşturduğumuz ekiple birlikte de iş adamlarımızı bulundukları şehirlerde ziyaret etmeye başladık. Toplantılar sonuç almak için yapılır. Bizde Yozgat’ta istihdamı sağlamak amacıyla bu çalışmaları takip ediyoruz” dedi.

Sadece yurtiçindeki işadamlarını değil Avrupa’da yaşayan Yozgatlı iş adamlarını da davet ederek, toplantı yaptıklarını kaydeden Vali Yurtnaç, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’da ki iş adamlarına Yozgat’ın fırsatlarını anlattıklarını kaydetti. Termal turizmi canlandırmak amacıyla yurt dışı ziyareti yaptıklarını da kaydeden Vali Yurtnaç, termal turizm ile ilgili yapılacak çalışmaları da yerinde görmek üzere gittikleri Avusturya’da termal tesisleri görüp, yabancıların termal kaynakları kullanımına yönelik bakış açılarını öğrendiklerinin altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘’10 kişiye yakın iş adamımızı mevcut OSB’de çalışmaya başlatacağımıza inanıyorum. Yozgatlı olarak herkes elindeki fırsatları ortaya koyup, bu şehrin kalkınması için hep birlikte çalışmamız lazım. İyi niyetli, sermayesini iyi kullanmak isteyen insanlara sonuna kadar kapılarımız açık olacak’’ diye konuştu.

Yozgat’ta Mobilya Sektöründe faaliyetini sürdüren Azerbaycanlı işadamı Nazım Oruçov, işletmesinde kapasite artırımı için harekete geçti. ORAN Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret eden Oruçov, Koordinatör Timur Yıldız ile görüşerek, yapacağı kapasite artırımı çalışmalarına yönelik yatırım teşvikleri konusunda bilgi aldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Jandarma ilçelere yoğunlaştı
-Jandarma ilçelere yoğunlaştı
AK Partide kongre zamanı
AK Partide kongre zamanı
Milli Park girişine düzenleme
Milli Park girişine düzenleme
Okul servisleri denetlendi
Okul servisleri denetlendi
Taviz yok kararlılık var!
Taviz yok kararlılık var!
Kadroya takviye
Kadroya takviye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim