Dönüm noktası olacak!

Coşkun, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlaması ile Yozgat'ta sağlık alanında yeni bir çığır açıldığı söyledi.





COŞKUN'DAN ANLAMLI TEŞEKKÜR!

Hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Coşkun; " İlk Şehir Hastanesi Yozgat'ımızda hizmete başladı. Öncelikle emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Sağlık Bakanımız Recep Akdağ, Değerli Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendi, Milletvekillerimiz Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Rönesans Holding yetkilileri, Yozgat Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve bağlı birimlerde görevli emeği geçen tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.





HASSASİYET, GÜLER YÜZ ÖNEMLİ...

Coşkun, her hizmette olduğu gibi sağlık sektöründe de hassasiyetlerin çok önemli olduğunu ifade etti.

"Hassasiyet, güler yüz, tatlı dilli hizmet çok önemli" diyen Coşkun; "İnsanlar bir yere giderken bakıyor, oraya giden insanların durumuna göre oraya teveccüh ediyor, gidiyor. İnşallah ümit ediyorum sağlıkla kaliteli hizmetin verildiği bir şehir hastanesi olarak tüm Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak hastane olarak hizmet verecek" diye konuştu.





YOZGAT'IN SAĞLIKTA DÖNÜM NOKTASI

Yaklaşık 300 milyon liraya mal olan, 475 yataklı şehir hastanesinin Yozgat'ın sağlıkta dönüm noktası olduğunu vurgulayan Dr. Osman Coşkun, şunları söyledi:





“Türkiye'nin tam ortasında güneyden kuzeye, doğudan batıya Yozgat'ımızın ana arter üzerinde olması sebebiyle inşallah havaalanımızın açılması, hızlı trenimizin geçmesi ile önemli bir kavşak noktası olacak. Bu bilinçle şehir hastanesinin desteklenmesi çok önemli. Doktorundan diğer tüm çalışanlarına kadar işinin ehli insanların istihdam edilmesi ve hastaneye olumsuz etki yapacak davranışlara izin verilmemesi, hepsinden önemlisi hastaların hassas olması sebebiyle güler yüze, yakın ilgiye ihtiyaç duyacakları düşünülerek sağlık hizmeti verilmesi çok önemli. Bu kapsamda sorumluluk bilinci ile şehir hastanesinin Türkiye'nin en önemli hastanesi olması ortaya konulacak gayret çok önemli. Bu sayede de özellikle jeotermal kaynakların oldukça fazla olduğu ilimizde termal hastanelerin de gündeme gelmesi ile şehir hastanesi lokomotif görevi yapacaktır. Sağlık turizmi alanında da Yozgat'ın cazibe merkezi olması için önemli bir vesile olacaktır."