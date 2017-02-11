‘Dönüm noktanız olsun’

Türkiye’de yaklaşık 16 milyon erişkin sigara kullanıyor ve dünyada günde yaklaşık 13 bin kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğine dikkat çeken Coşkun, sigaranın hem kişiye hem çevresine verdiği zararlara çekti.

Coşkun, sigara bağımlıları için 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nün bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti.

Sigaranın insan sağlığına verdiği zararları anlatan Coşkun, şunları söyledi:

“Sigara kanser, kalp rahatsızlıkları ve KOAH gibi birçok ölümcül hastalıklara yol açıyor. Bedenimize, psikolojimize, sevdiklerimize, ekonomimize zarar veren, ölümcül hastalıklara yol açan sigaraya karşı amansız mücadelemiz ilk günkü gibi devam ediyor. Bu kapsamda Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma ana temasıyla kamu spotlarımız yayınlanmaya başladı. Yanı sıra sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak birçok bilgiye kolay ve pratik bir şekilde ulaşılabilmesi için bırakabilirsin.org sitemizi de yayına aldık.”

Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiren Coşkun; “Sigara size zarar veriyor, sigara sevdiklerinize zarar veriyor. Kurtulmak mümkün. Yeter ki inanın, iradenizi ayağa kaldırın ve elinizdeki sigarayı bırakın. Zorlanırsanız bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. 9 Şubat sigara bağımlıları için bir dönüm noktası olsun” açıklamalarında bulundu.

YEŞİL DEDEKTÖR TÜM TÜRKİYE’DE AKTİF!

Yeşilay’ın sigara yasaklarına yönelik ihlallerin bildirebilmesini sağlayan Yeşil Dedektör mobil uygulaması, İstanbul ve Ankara’daki pilot çalışmalardan sonra 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün ortak düzenlediği basın toplantısında tüm illerde aktif hale getirildi. Bugüne kadar Yeşil Dedektör’ün yaklaşık 60 bin indirme sayısına ulaştığını belirten Coşkun uygulamanın 2008 yılında yürürlüğe giren kapalı mekânlarda tütün mamulleri kullanım yasasına uyulmasını sağlamak, ihlallere karşı toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünlerini kullanmayan vatandaşların haklarını korumak ve yasal hakları konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla geliştirildiğini söyledi.