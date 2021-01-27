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Donmaktan kurtarıldı

Yerköy ilçesinde, devriye gezen Jandarma ekibi, donmakta olan şahsı karakolda ısıtıp, yemek yedirdi, sağlık kontrolünü yaptırıp, bakım evine teslim etti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:00
Donmaktan kurtarıldı

YERKÖY ilçesinde devriye gezen jandarma ekibi, soğuktan donmak üzere olan şahsı karakola götürüp, ısınmasını sağlayıp, karnını doyurduktan sonra Bakımevi yöneticilerine teslim etti.  Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekibi, saat 15.00 sıralarında önleyici devriye görevi esnasında, Yerköy ilçesinden geçmekte olan Uluslararası D-200 karayolu kenarında soğuktan etkilenmiş, akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen 53 yaşlarındaki, kimliği bilinmeyen erkek şahısla karşılaştı. Soğuktan donmak üzere olan şahıs Jandarma tarafından koruma altına alınarak, araçla önce hastaneye götürüldü, sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlandı. Daha sonra karakola getirilen şahısın ısınması sağlanıp, karnı doyuruldu. Yapılan araştırma neticesinde şahsın Kütahya ili nüfusuna kayıtlı M.D. isimli kimsesi bir şahıs olduğu belirlendi. Kütahya’dan Yozgat’a Bakımevine yerleştirilmek üzere getirildiği, 23 Ocak 2021 günü kaybolduğu da belirlendi. Şahıs, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Merkezine bilgi verilerek yapılan koordinenin ardından Yozgat Çamlık Özel Bakım Merkezi yöneticilerine teslim edildi. •Seyfettin Sağlam• 

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Donmaktan Kurtarıldı
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