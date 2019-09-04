Donanımlı gençler yetiştiriyoruz

Karadağ, farkındalık prensibine dayalı sorgulayıcı, sorumlu, üretken, yüksek donanımlı teknik bilgi ve becerilere sahip ara elemanlar yetiştirmesi açısından meslek yüksekokullarını önemsediklerinin altını çizdi. Karadağ, yönetimsel olarak ilçelerde açılan meslek yüksekokullarında sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarına vurgu yaparak, “Şefaatli Meslek Yüksekokulumuzun mevcutta bulunan ön lisans programlarıyla geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak gençlerimizi donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinde önemli bir katkı sunacaktır. Gerek akademik kadronun gayreti ve özverisi gerekse yönetim anlamında sağlanan katkılarla meslek yüksekokulumuzu var olan potansiyeli ve değerinden daha fazlasını kazandıracağız. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak adından söz ettiren, sürekli kendini yenileyen, topluma ve bölgesine katkı sunan, donanımlı bir başarı hikâyesini hep birlikte kaleme alacağız. Bu potansiyel zaten sizlerde mevcut” diye konuştu. Şefaatli Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek akademik ve idari personel ile bir araya gelen Rektör Karadağ, ortak aklı, vicdanı, izanı, hak, hukuk, çalışma liyakati ve emeği dikkate alan bilim vizyonunu önceleyen bir yönetim sergileyeceğini kaydetti, ilçede görev yapan akademik ve idari personelin taleplerini aldı, önerilerini dinledi.