Don olayını haber verecek sistem

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Kadışehri Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Günaydın ile birlikte sistemin kurulduğu entegre meyve bahçesinde incelemelerde bulundu. Bostancı, tarımsal üretime çok büyük zararları olan dolu yağışının, bahçeye kurulan Dolu Topu ve Erken Uyarı sistemi ile faydaya dönüştürüldüğünü söyledi. Bostancı, KOP İdaresinin, enerji verimliliğinden ulaşıma, tarımsal altyapıdan modern sulamaya kadar çok sektörlü olarak yürüttüğü faaliyetlerde katma değeri yüksek üretim, sürdürülebilir gelir artışı ve istihdamı önceleyen projelere verdiği destekleri artırarak sürdürdüğünü anlattı. Bostancı, ‘’Tarımsal üretimde risk faktörlerinin başında olumsuz hava şartları geliyor. İdaremizin finansmanıyla kurulan sistem sayesinde, dolu oluşumu yaşanan bulutlar meteorolojik erken uyarı sistemi ile önceden belirleniyor ve Dolu Topu ile yerden çok yüksek seviyede ses dalgası ile vuruluyor. Bu sayede buluttaki dolu ya da kar yerini yağmura bırakıyor. Her biri bin dönümlük alanda etkili olan 3 adet dolu topu ile bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlamış olacağız. Bu sayede yaşanması muhtemel binlerce liralık zarar, yerini ihracata uygun kalitede meyve üretimi, katma değerli ürünlerin yetiştirilmesi ve istihdam artışına bırakacak’’ dedi.

Kaymakam Fikret Dağ ise, bölgenin sık sık maruz kaldığı dolu yağışı nedeniyle tarımsal üretimde ciddi zararlar yaşandığının altını çizdi. Dağ, KOP İdaresinin destekleri ile dolu zararının yerini yağmur yağışı ile faydaya bıraktığına vurgu yaparak, ‘’Kabalı köyünde 2012 yılında örnek bir arazi toplulaştırması yapıldı. Tamamen gönüllülük esasına dayanan arazi toplulaştırmasında 352 çiftçimizin toplam 5 bin 345 dekara karşılık gelen 803 parseli birleştirilerek üzerinde kamu kaynakları ile bölgenin en büyükleri arasında gösterilen meyve bahçesi kuruldu. Sık sık yaşanan dolu yağışı nedeniyle hem meyve ağaçlarında hem de meyvelerde ciddi zararları en aza indirmek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırladığı proje KOP İdaresi Başkanlığımız tarafından kabul edilmesiyle birlikte artık dolu yağışı yerini yağmur yağışına bırakacak. 350 dekarında Şeftali ve Nektar, bin dekarında kiraz ve 3 bin dekarında ise elma olmak üzere yıllık 15 bin ton meyve üretiminin gerçekleştirildiği bahçede dolu zararının önüne geçilmiş olacak. Bölgemiz için örnek olan bu projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı KOP İdaresi Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.