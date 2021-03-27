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Domates ve biber salça olacak

Şefaatli ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteği ile yapımına başlanılan Salça Fabrikası inşaatı devam ediyor. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, fabrika inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:55
Domates ve biber salça olacak

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen mali destek ile Şefaatli ilçesinde, belediye ve Ziraat Odası Başkanlığının ortaklığında ilçede yapımı planlanan salça fabrikası inşaatı devam ediyor. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, 3 milyon 619 bin lira proje bedelli, 2 milyon 351 bin lira TKDK destekli Salça ve Gıda Fabrikasının üretime açılmasıyla birlikte bölgedeki domates ve biberlerin değerlendirilip, salça yapılarak piyasaya sürüleceğini söyledi. Salça fabrikası inşaatı ile birlikte ilçedeki diğer TKDK destekli yatırımları gezen İl Koordinatörü Selim Türker, Şefaatli ilçesinde 37 projeye 10,5 Milyon lira hibe desteği sağladıklarını, 17,6 Milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirildiğini bildirdi. Türker, ‘’Şefaatli ilçesinde inşaatı devam eden Salça Fabrikasının, kazı dolgu işlemleri tamamlanmış olup grobeton atıldıktan sonra hızlıca temel hazırlıklarına geçilecektir’’ dedi. Türker, TKDK tarafından verilen destekle hayata geçirilen ve geçirilmeye çalışılan projelerin sürekli takip edildiğini, proje sahiplerine gereli yönlendirmelerin yapıldığını anlattı. Şefaatli Salça ve Gıda Fabrikası inşaatının Ağustos ayına kadar tamamlanmasının planlandığına vurgu yapan Türker, fabrikada, Domates ve Biber Salçası, Ayva Reçeli, Yaprak Sarma, Bamya Konservesi üretiminin yapılacağını da sözlerine ekledi. •HABER MERKEZİ• 

Anahtar Kelimeler:
Domates Ve Biber Salça Olacak
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