DOLUYA KARŞI ÖNLEM

Kadışehri Kaymakamı Fikret Dağ, tesislerde incelemelerde bulunup, hayata geçirilen proje hakkında bilgi aldı. Kaymakam Dağ, Kadışehri Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 2012 yılında Kabalı Köyünde, arazi sınırları birleştirilerek 352 kişiye ait 803 parselden oluşan toplam 5 bin 345 dekarlık alan gönüllülük esasına dayanarak toplulaştırılarak, kamu kaynakları kullanılmak suretiyle modern entegre meyve bahçesi yatırımının hayata geçirildiğini hatırlattı. Kaymakam Dağ, ‘’Ancak tarımsal üretime en fazla zarar veren tabi afetlerden olan don ve dolu zararı ne yazık ki bölgemizde de oldukça çok görülmektedir. Bu amaçla entegre meyve bahçemizin dolu zararına karşı korunabilmesi için en etkin yöntem olan dolu topu projesi hazırlanmıştır. Entegre meyve bahçelerinde erken uyarı meteoroloji radar istasyonu ve dolu topu sayesinde dolu zararının önlenmesi projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulmuş, onay almıştır’’ dedi.

Kaymakam Dağ, kabul gören proje kapsamında her birisi bin dekar alanı dolu zararına karşı korumaya alan erken uyarı sistemli üç dolu bombasının teslim alındığını, proje sahasında belirtilen koordinatlara kurulumunun yapıldığını anlattı. Kaymakam Dağ, dolu bombası projesi sayesinde, bir araya gelerek işletme ölçeği büyüklüğünün avantajlarından faydalanmak, arazi parsellerinin toplulaştırarak beşeri sermayelerini ortaya koyan arazi sahipleri ile yatırımı kamu kaynaklarıyla yapılan bu entegre meyve projesi için büyük bir risk olan dolu afetine karşı korunmuş olacağının altını çizdi. Kaymakam Dağ, ‘’Proje kapsamında üretilen ürünlerin miktar ve kalite sorunu engellenmiş olunacaktır. Yılda 15 bin ton homojen ve ihracata uygun kalitede meyve üretimi gerçekleşecektir. Ayrıca meyve ağaçlarının da zarar görmesi engellenerek, uzun süre verimli olmaları sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak diğer benzer projelere de örnek teşkil edecek olup, ülkemizde bulunan tarımsal alanlarda dolu topu ile koruma altına alınmış olunacaktır’’ diye konuştu.

