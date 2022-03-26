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Doluluk oranı arttı

Yozgat’ta etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi hissedilir derece arttı.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:38
Doluluk oranı arttı

Son 10 yılın en fazla yağışını alan Yozgat’ta kar yağışı ile birlikte barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle barajların doluluk oranında da ciddi artış yaşandı. Şehrin içme suyunun karşılandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nda doluluk oranı yüzde 20’lerden yüzde 41’e çıktı. Şehrin içme suyunun yüzde 15’inin karşılandığı 1 milyon 600 bin metreküp hacimli Kirazlı Göleti ise 12 yıl aranın ardından tekrar taşmaya başladı.
“CEMİL ÇİÇEK 
BARAJINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 41’E 
YÜKSELDİ”
Geçen yıllarda ciddi kuraklık sorunu ile karşılaştıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, yağışların ve barajlardaki su seviyesinin artmasına sevindiklerini söyledi. Açıkgöz, “Şehrimizin su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı Cemil Çiçek Barajımız yüzde 20’lere kadar su seviyesi maalesef düşmüştü. Kirazlı Göletimizde de yüzde 20-30’lar seviyesine kadar düşmüştü. Ciddi bir kuraklık alarmı vardı, şehrimizle alakalı. Arap Seyfi bölgemizde su motorlarımız ile şehrimizin içme suyunun 3’te 2’lik kısmını oradan karşılıyoruz. 3’te 1’ini de Cemil Çiçek Barajımızdan karşılıyorduk. Yağışlarımızın güzel, bereketli olması dolayısıyla Musabeyli Cemil Çiçek Barajımızda su seviyesi yüzde 41’e yükseldi” dedi.
“EN SON 12 YIL ÖNCE BARAJ  SAVAĞI
 TAŞMIŞTI”
Şehrin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’nin karşılandığı Kirazlı Göletinde doluluk seviyesinin artması sonucu baraj savağından suların taştığını da belirten Açıkgöz, “Herhangi bir pompa ihtiyacı olmadan yeri geldiğinde cazibe ile de kullanabildiğimiz bir milyon 600 bin metreküp hacimli göletlimiz de bugün itibariyle taşmaya başladı. Karların erimesiyle havzaya su gelmesi sonucu dolu savandan sular akarak dereye kavuştu. Bundan 12 yıl önce bir daha savak bu şekilde taşmıştı” şeklinde konuştu.
“SULARI 
TASARRUFLU 
KULLANIN”
Vatandaşlara suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmaları konusunda da uyarılarda bulunan Açıkgöz, “Bu sene yağışlarımız iyi ama geleceğin ne getireceğini bilemiyoruz. Su parası olarak ta şu an Türkiye’nin en ucuz suyunu Yozgat’ta kullanıyoruz. Lütfen suyumuz dikkatli harcayalım. Ciddi bir projenin arifesindeyiz. Kısmet olursa Sayın başkanımız Celal Köse, tarihini açıklar. Alt yapı ile ilgili şehrimize gelen suyun kayıp kaçak oranı yüzde 67’ler seviyesinde. Çok eski hatlar, kanserojen hatlar, bununla ilgili projemizin finansman boyutu hepsi halloldu. Şimdi işin uygulama safhasına geliyoruz vatandaşlarımızdan destek ve sabır bekliyoruz. Gelecek nesillerimiz için güzel bir miras bırakmak istiyorsak bu proje ile ilgili sabır gösterip destek olacağız” ifadelerine değindi.•iha•
 

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