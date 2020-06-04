Dolu zarar verdi

BOĞAZLIYAN ilçesinde etkili olan dolu, yaklaşık 10 bin dekar tarım arazisinde zarara neden oldu. Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, ilçe nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını belirtti. Demiroğlu, İlçede etkili olan dolunun, özellikle Ovakent beldesi ile Hasinli, Belören, Oğulcuk, Yazıkışla, Devecipınar ve Müftükışla köylerinde bulunan ekili alanlarda zarara neden olduğunu aktardı. Demiroğlu, "Arazilerde incelemelerde bulunduk, zarar tespit çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 10 bin dekar alanda etkili olan yağış nedeniyle pancar ve hububat zarar gördü. Sigortası olan çiftçilerimizin sigorta şirketlerini arayarak zararlarını tespit ettirmesi gerekiyor. İlgili kurumlara zararın tazmini konusunda başvuruda bulunduk" diye konuştu.

Demiroğlu, özellikle yeni tip korona virüs (Kovid-19) sürecinde, tarımın ve çiftçinin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, "Ne olursa olsun biz her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız. Onların sesi, onların destekçisi olacağız. Zarar gören alanlarda gerekli incelemeler yapılıp raporlar tutuluyor. Şu an için çiftçilerimizin ciddi oranda zararlarının olduğu gözle görülür bir gerçek" ifadesini kullandı.