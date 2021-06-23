DOLU VE SEL ZARAR VERDi

Yozgat'ta dolu ve sel nedeniyle bazı köylerde ekili alanlar zarar gördü.

Yozgat Merkeze bağlı Kırım, Türkmensarılar ve Karacalar köylerinde sabah saatlerinde dolu yağışı ve sağanağın ardından sel oluştu. Sel, hububat başta olmak üzere, nohut, mercimek, ayçiçeği, fasulye ve soğan ekili alanlarda hasara yol açtı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Kırım köyünde dolu ve selin ekili alanlara, evlere ve mezarlıklara zarar verdiğini belirterek, "Sel sulama borularını, su motorlarını götürmüş, bir büyükbaş ile kümes hayvanları telef olmuş. Burasının afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. 20 gün sonra hasat yapılacaktı. Devletimizin sıcak elinin gelmesini istiyoruz" dedi. Kırım ve Türkmensarılar köyünde bütün arazinin zarar gördüğünü aktaran Açıkgöz, Karacalar köyünde ise dere kenarındaki ekili alanlarda zarar oluştuğunu ifade etti. Kırım köyü muhtarı Habit Bezen de selin köyde büyük zarara neden olduğunu söyledi. Köylülerden İhsan Sargın ise çok şiddetli dolu ve yağmur yağdığını dile getirerek, "67 yaşındayım, böyle bir yağış görmedim" diye konuştu. Türkmensarılar köyü Muhtarı Hasan Duyar da 2 bin 500 dekar alanı sel suyunun bastığını ve destek beklediklerini kaydetti.

MESAJ YAYINLADILAR

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Merkez Baltasarılar, Bişek, Gülyayla, Kırım ve Türkmensarılar köylerinde aşırı yağış nedeniyle oluşan sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Yozgat Merkez Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım ve Türkmensarılar köylerimize yağan aşırı yağmur ve sel felaketi nedeniyle köylülerimizin arazileri zarar görmüştür. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları ivedilikle yapılacaktır. Rabbim böylesi felaketleri bir daha yaşatmasın’’ ifadelerini kullandı. Yozgat il Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Merkez ilçeye bağlı Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım ve Türkmensarılar köylerinde yaşanan sel felaketinden etkilenen köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti, İl afat ve tarım müdürlüğü ekiplerinin köylülerin yanında olduğunu, gerekli çalışmalarını arazide gerçekleştirdiklerini bildirdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım ve Türkmensarılar köylerimizde yaşanan selden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi tüm afetlerden muhafaza eylesin’’ ifadelerini kullandı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ise, ‘’Yozgat Merkez ilçeye bağlı Türkmensarılar, Bişek, Gülyayla, Kırım, Baltasarılar köylerimizde şiddetli yağmur sel felaketine neden olmuştur. Sel felaketinden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, bütün imkan ve kabiliyetleri ile hemşehrilerimizin yanındadır. Konuyu, yapılanları ve yapılacakları yakından takip ediyoruz. AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları süratle yapılacaktır. Rabbim, Yozgat’ımızı ve ülkemizi felaketlerden muhafaza eylesin. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum’’ mesajı yayınladı.

VALİ SEL BÖLGESİNDE

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ile birlikte sel bölgesine giderek, incelemelerde bulundu. Vali Polat, aşırı yağış nedeniyle sel felaketinden etkilenen Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım ve Türkmensarılar köylerinde incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, devletin tüm imkanlarıyla milletin emrinde olduğunu söyledi.

•HABER MERKEZİ•