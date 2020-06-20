Dolu ve Sel'in açtığı yaralar sarılıyor

SORGUN Belediyesi, ilçede yağan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle ekili alanları zarar gören çiftçilere destek verdi. Temin edilen domates fideleri, ekili alanları zarar gören çiftçilere ücretsiz dağıtıldı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu yağışı ve devamında yaşanan sel ve yağışlardan bahçesi olumsuz etkilenen hemşehrilerimiz için temin ettiğimiz 50 bin adet domates fidesini köy kent kasaba ihtiyacı olanlara bedelsiz ulaştırdık’’ dedi.