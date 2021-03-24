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DOLU VE HORTUM ZARAR VERDi

YOZGAT merkeze bağlı köylerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, Sorgun ilçesinde ise hortum zarar verdi.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:25
DOLU VE HORTUM ZARAR VERDi

Yozgat il merkezine bağlı Türkmensarılar, Yassıhöyük, Cihanpaşa köyleri ve çevresinde etkili olan dolu, araçlara, çatılara, çatılardaki su ısıtma sistemlerine zarar verirken, başına dolu isabet ederek yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Türkmensarılar köyünde yaşayan Mustafa Özipek, gazetecilere, dolunun tavuk yumurtası büyüklüğünde olduğunu söyledi.  Özipek, dolu yağarken otomobilin üzerine çadır çekmek istediğini belirterek "Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim" dedi.  Gülhanım Özipek de dolunun çok büyük olduğunu ve çatılara, araçlara zarar verdiğini belirtti. 
HORTUM HASARI
Sorgun ilçesinde etkili olan hortum 3 köyde maddi zarara neden oldu. İlçeye bağlı Emirler, Külhüyük ve Akocak köylerinde etkili olan hortum, elektrik direklerini devirdi, ağaçları kırdı, çatıları uçurdu. AFAD ve jandarma ekipleri, köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Emirler köyü sakini 63 yaşındaki Cansever Yıldız, hortumun saniyeler içinde köyde felakete neden olduğunu söyledi. Yıldız, "Eşimle birlikte kapıya tutunduk, evi yıkacak zannettik. Ağaçları devirdi. Dışarı çıkamadık, çıksaydık insanları kağıt gibi götürürdü. Komşuların çok hasarı var. Allah yardımcımız oldu. Her şey bir anda oldu. Can pazarı yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Allah'tan can kaybımız yok" dedi. Veli Pınarcı da 55 yaşında olduğunu ve ilk defa böyle bir doğal afet gördüğünü belirtti. Pınarcı, "Evde oturuyordum, rüzgar çıktı. Gökte mavi bir şey gördüm, 'gök yere indi' dedim. Baktım komşunun çadırını sökmüş. Su tankını 300 metre sürüklemiş." diye konuştu. 

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DOLU VE HORTUM ZARAR VERDi
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