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Dolu Molası

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde dün oynanan Tuzkayaspor, Yozgat Belediyespor müsabakasında aniden bastıran dolu aniden bastıran dolu yağışı maça ara verilmesine neden oldu.

Dolu Molası

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde dün oynanan Tuzkayaspor, Yozgat Belediyespor müsabakasında aniden bastıran dolu aniden bastıran dolu yağışı maça ara verilmesine neden oldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Dolu Molası

Yozgat Bozok stadı dış sahasında İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu müsabakasında Tuzkayaspor ile Yozgat Belediyespor karşı karşıya geldi. Bu müsabakanın 73’üncü dakikasında aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle müsabaka hakemi Adem Nazlı tarafından maça ara verildi yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini güneşli bir havaya bırakında müsabaka kaldığı yerden oynanmaya devam etti. 

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