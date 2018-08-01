Dolu dolu şenlik!

Yozgat’ın kültürel ve sanatsal etkinlikler bakımından en geniş etkinliği olan 21’nci Uluslararası Bahadın Kültür Şenliği 3 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bahadın Belediyesi, Bahadın Kültür Derneği, Kültür Bakanlığı ve Sorgun Kaymakamlığı’nın desteğiyle düzenlenen kültür şenliği, belde sakini binlerce insanı bir araya getirecek.

Her yıl zengin kültürel ve sanatsal etkinliklere yer verilen, yurt içi ve yurtdışındaki yüzlerce Bahadınlı vatandaşı bir araya getiren kültür şenliği, kapsamı ve içeriğiyle ilçe ve il belediyelerinin yaptığı etkinliklere de örnek teşkil ediyor.

Bahadın Kültür Şenliği, 3 Ağustos günü şiir dinletisi, futbol turnuvası, söyleşiler ve Grup Sekans, Ezgi Akdoğan ve Grup Günyüzü konserleriyle başlayacak.

Şenlik kapsamında söyleşiler, imza günleri, ödül töreni ve şenlik yürüyüşleri gerçekleştirilerek, semah düzenlenecek. Ayrıca yine 4 Ağustos Cumartesi günü Feryal Öney ve Tolga Sağ sahne alacak.

Şenliğin son günü ise doğa yürüyüşü, uçurtma şenlikleri ve paneller düzenlenecek. Tiyatro gösterilerinin ardından futbol turnuvası ödül töreni yapılacak. Etkinliğin kapanış konserini ise Yozgatlı ünlü sanatçı Hüseyin Uğurlu ve Mustafa Özarslan birlikte yapacak.

Bahadın Belde Belediye Başkanı Dilaver Özcan, ‘bu şenlik hiç bitmeyecek’ parolasıyla başlatılan ve bu sene 21’ncisi tertiplenen Bahadın Kültür Şenlikleri’ne tüm hemşerilerini davet etti.

Dilaver Özcan, şenliğin tertibine katkı sunan Sorgun Kaymakanlığı, Kültür Bakanlığı, Bahadın Kültür Derneği ve tüm Bahadın halkına da teşekkür etti.



