Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96952
ALTIN
193.388
DOLAR
4.9074
STERLİN
6.4494
EURO
5.7438

Dolu dolu şenlik!

 BAHADIN Belediyesi ve Bahadın Kültür Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Bahadın Kültür Şenliği bu yıl da dolu dolu geçecek.

Dolu dolu şenlik!

 BAHADIN Belediyesi ve Bahadın Kültür Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Bahadın Kültür Şenliği bu yıl da dolu dolu geçecek.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
17 Okunma
Dolu dolu şenlik!

Yozgat’ın kültürel ve sanatsal etkinlikler bakımından en geniş etkinliği olan 21’nci Uluslararası Bahadın Kültür Şenliği 3 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bahadın Belediyesi, Bahadın Kültür Derneği, Kültür Bakanlığı ve Sorgun Kaymakamlığı’nın desteğiyle düzenlenen kültür şenliği, belde sakini binlerce insanı bir araya getirecek.
Her yıl zengin kültürel ve sanatsal etkinliklere yer verilen, yurt içi ve yurtdışındaki yüzlerce Bahadınlı vatandaşı bir araya getiren kültür şenliği, kapsamı ve içeriğiyle ilçe ve il belediyelerinin yaptığı etkinliklere de örnek teşkil ediyor.
Bahadın Kültür Şenliği, 3 Ağustos günü şiir dinletisi, futbol turnuvası, söyleşiler ve Grup Sekans, Ezgi Akdoğan ve Grup Günyüzü konserleriyle başlayacak.
Şenlik kapsamında söyleşiler, imza günleri, ödül töreni ve şenlik yürüyüşleri gerçekleştirilerek, semah düzenlenecek. Ayrıca yine 4 Ağustos Cumartesi günü Feryal Öney ve Tolga Sağ sahne alacak.
Şenliğin son günü ise doğa yürüyüşü, uçurtma şenlikleri ve paneller düzenlenecek. Tiyatro gösterilerinin ardından futbol turnuvası ödül töreni yapılacak. Etkinliğin kapanış konserini ise Yozgatlı ünlü sanatçı Hüseyin Uğurlu ve Mustafa Özarslan birlikte yapacak.
Bahadın Belde Belediye Başkanı Dilaver Özcan, ‘bu şenlik hiç bitmeyecek’ parolasıyla başlatılan ve bu sene 21’ncisi tertiplenen Bahadın Kültür Şenlikleri’ne tüm hemşerilerini davet etti.
Dilaver Özcan, şenliğin tertibine katkı sunan Sorgun Kaymakanlığı, Kültür Bakanlığı, Bahadın Kültür Derneği ve tüm Bahadın halkına da teşekkür etti.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gurbetçi Birimi
Gurbetçi Birimi
Kalite yönetimi anlatıldı
Kalite yönetimi anlatıldı
Bilgi yarışması
Bilgi yarışması
Camide Selçuklu Mimarisi kullanılacak
Camide Selçuklu Mimarisi kullanılacak
Projeler anlatıldı
Projeler anlatıldı
MEGİP anlatılıyor
MEGİP anlatılıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim