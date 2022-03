Dolu dolu ramazan

Gülden, Bilal Şahin Külliyesinde basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Pandemi nedeni ile 2 yıldır her hangi bir program yapılmadığını belirten Gülden, “Geçmiş 2 yıl içerisinde teravih namazlarımızda dahil hiçbir programlarımızı beraber idrak edemedik. İnşallah bu yıl yapmış olduğumuz programlarımızı vatandaşlarımızla hep birlikte idrak edeceğiz. Rabbim nasip ederse Cuma gecesi itibari ile ilk teravih namazlarımızı camilerimizde cemaatimizle birlikte kılacağız. Pandemi dönemini bu sene geride bırakmanın rahatlığı içerisinde camilerimizi doldurmayı ümit ediyoruz. Bu vesileyle, tüm cemaatimizi camilerimize davet ediyoruz. Ramazan ayı boyunca ilimizde ve ilçelerimizde müftülük olarak programlarımızı dolu dolu hazırladık” dedi. Yapılacak olan programların içeriğinden bahseden Gülden, “Ramazan ayının en önemli uygulamalarından uygulamaların dan birisi olan hatim ve teravih namazı kılma uygulaması Şehzade Ahmet Efendi Camimizde, Kayyımzade Camimizde ve Şehidinoğlu Camimizde olacak. 3 camimizde yapmış olduğumuz program din görevlilerimiz, Erkek Kur’an Kursu öğrencilerimiz ve Kur’an Kursu öğrencilerimiz tarafından yapılacak. Diğer bir programımız ise yine ramazanın kendi özellikli ibadetlerinden Hz. Muhammed (S.A.V) son ramazanlarda da kesintisiz olarak uyguladığı itikaf uygulaması. Yapılacak olan bu programımızda Bilal Şahin Cami ve Şeyhzade Ahmet Efendi Camisin de gerçekleşecek. Bunlar özellikli ibadetler başlığında idi bundan sonrakiler zikredeceklerimiz bizim halkımızın geneline dönük planladığımız faaliyet ve programlarımız olarak hayat geçireceğiz. Tabi ramazanın üçüncü basamağımız olan, her insanın takip edebileceği mukabele programı da var. Bu anlamda mukabelelerimiz bu sene alabildiğince geniş tutalım istedik. Mümkün mertebede şehrimizin hiçbir yerinde mukabele talebi olup da, karşılanmayan bir yer kalmasın istedik. Bu çerçeve de her bir camimizde, cami görevlilerimiz belirlediği vakitte cemaattin talepleri dikkate alınarak mukabele uygulaması olacak. Bunu yanı sıra hanımefendiler için Kur’an Kurslarımızda da yine mukabelelerimiz okunacak. Belediyemiz tarafından her mahalleye yapılan konaklarımızda ve Eski Askerlik Şubemizde de mukabele programlarımız olacak. Ayrıca Bilal Şahin Caminde ve Çapanoğlu Caminde hafızlar tarafından öğle namazı öncesi ezberden mukabele okunacak. Bu programımız diğer camilerden farklı olarak camilerimizde Kur’an Kurslarımızda eğitim alan hafızlık öğrencilerimiz mukabele okuyacak” ifadelerini kullandı.

‘KURUMLARLA İÇ İÇEYİZ’

Müftülük olarak yapılan programlar da diğer kurumlardan destek alındığının altını çizen Gülden, “Bizler yapmış olduğumuz programlar konusunda da diğer kurumlarla ortaklaşa çalışmalarımızı yürüttük. Ramazan ayı boyunca da çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yukarda belirttiğimiz gibi ramazan ayı boyunca belediyemiz tarafından yaptırılan mahalle konaklarımızda hanımlar için mukabele programı olacak. Birçok faaliyetlerimiz var hemen hemen ilimizde ki her bir kurumla her bir birimle ortak yürüttüğümüz faaliyetler var. Eğitim ayağı anlamında baktığımız da milli eğitim ile beraber yürüttüğümüz hafızlık sistemimiz başladı. Gençlerle beraber yürüttüğümüz faaliyet ayağında bakıldığında gençlik spor müdürlüğü ile beraber gençlik merkezlerinde, KYK yurtlarında bizim rehberlerimiz kanalıyla zaten yürütülen faaliyetlerimiz var. Yine cezaevinde beş tane görevlendirdiğimiz birimlerimiz var 4’ü imam hatip olmak üzere arkadaşlarımız bulunuyor. Ceza evinde o arkadaşlarımız ramazanın ekstra ruh ve bilincini ortaya koymak adına faaliyetler yürütecekler. Yine aile bakanlığıyla beraber onların da bakım hizmeti yürüttükleri çocuklarımıza dönük orada da görevlendirilmiş hem erkek hem bayan görevlilerimiz var. Toplumun her bir kademesinde bizlerden ramazan vesilesi ile din hizmeti alabilecek durumdaki herkese ulaşmak için geniş bir yelpazede program hazırladık” şeklinde konuştu.

MÜFTÜLERDE DEĞİŞİM

Bu yıl ramazan ayında müftüler arası değişimin olacağını belirten Gülden, “ Yapmış olduğumuz programlarımız sadece il bazında sınırlamadık. Tüm ilçelerimizde programlarımızı yürüteceğiz. Bizzat kendim ve müftü yardımcılarımızdan da destek alarak her gün gidemesek bile Cuma günleri veya bir gün teravi namazında giderek oradaki vatandaşlarımızla da programlarımız yürüteceğiz. Başkanlığımızın bu sen yapmış olduğu uygulama ile ilçe müftülerimizin değişimini gerçekleştireceğiz. Bu uygulama nasıl olacak ilçe müftülerimiz farklı ilçelere giderek ramazan ayı boyunca değişim yapacaklar. Bu yapılan programlarımız ilçe müftülerim ile sınırlı kalmayıp yakın illerimizdeki müftülerimiz arasında da olacak. Yapılacak bu değişim ile iller arası iletişim kanalını açmayı planlıyoruz” dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞILACAK

Ramazan ayında iftar programlarının düzenleneceğini ifade eden Gülden, ihtiyaç sahiplerine de yardım dağıtımına devam edeceklerini belirtti.•Selma Şahin•