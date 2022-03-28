Dolu dolu kutlama

Düzenlenen programda, Türk geleneklerine uygun olarak, demir dövülmesi, ateş yakılması, halk oyunları gösteri ve yumurtalar tokuşturulma etkinlikleri yer aldı. Programa katılım sağlayan vatandaşlara nevruziye tatlısı, hedikli bulgur pilavı ve Akdağmadeni Belediyesi tarafından program için gönderilen Akdağmadeni salebi ikram edildi. Ayrıca vatandaşlara gün anısına Türk Bayrağı ve çam fidanı hediye edildi.

İLK KEZ DÜZENLENDİ

Bozok buluşması etkinliği kapsamında bu yıl ilk kez Nevruz Bayramı Şöleni düzenlendi. Coşkulu bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Profesör Dr. Kuddüsü Erkılıç, “Bu yıl derneğimiz ilk kez böyle bu programı düzenlendi. Katılımcıların yoğunluğu ve coşku havası içinde geçmesi bizleri oldukça mutlu etti. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederim dedi.

‘HER ZAMAN ÇALIŞMAYA DEVAM’

Yozgat ve Yozgatlı için yıllarca gönüllülük esasıyla çalıştıklarını belirten Erkılıç, “İmkan oldukça Türk Kültürüne ve özelde Bozok coğrafyası Yozgat adına yapılan çalışmalara her daim deste olmaya çalışıyoruz; bu güne kadar bunu yaptık, bundan sonra da bunu yapacağız” dedi.