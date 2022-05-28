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Dolu dolu gün

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Bahar Şenliği programı düzenlendi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:08
Dolu dolu gün

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Belediye Başkanı İrfan Akın, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.  Düzenlenen şeklinde öğrenciler ve katılımcılar doyasıya eğlenirken çeşitli etkinliklerde gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında çeşitli halk oyunları gösterilerinin yanı sıra okul öncesi bölümü öğrencilerinin ürünleri ile görsel sanat dersine ait eserler sergilendi. Öğretmenler tarafından hazırlanan kermes ile birlikte KOP TEYAP Projesi kapsamında yapılan okul serasının açılışı gerçekleştirildi. Dolu dolu bir program gerçekleştirildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ Böylesi güzel program hazırlayarak baharın güzel günlerini neşe içinde geçirmemizi sağlayan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim” dedi. 
•Haber Merkezi•

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