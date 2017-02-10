Dolu dolu AR-GE bülteni

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve projelerle dikkat çeken AR-GE biriminin aylık bülteni yeni sayısı ile dolu dolu içerikli yayınlandı. Bültende kısa bir süre önce Yozgat’taki görevi sona eren Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş’un veda yazısına da yer verildi.

İl Eğitim Çalıştayı konulu yazısı ile bültende yer alan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, il genelinde eğitime gönül vermiş ve eğitimden sorumlu kuruluş ve kişilerin katılımıyla il eğitim çalışa düzenlendiğini hatırlattı.

“Çalıştayda ele alınacak konular belirlenirken kısa, orta ve uzun vadede çözüm bekleyen sorunlar sıralanmış ve sonuç odaklı öneriler getirilmiştir” diyen Yurtnaç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Çalıştay sonunda üç ana hedef oluşturularak; “ Eğitimde Kalitenin Artırılması, Kimlik ve Kişilik Oluşumu, Toplumsal Bütünleşme” başlıkları altında toplanmış ve Eğitimde Kaliteyi Artırma İl Eylem Planı oluşturulmuştur. Türkiye’de toplantı ve çalıştay yapma geleneğinin en çok aksayan taraflarından biri sonuç ve çözüm başlığına gelinceye kadar yapılan iş ve işlemler sonunda çözüme yönelik enerjinin azalması, konuların önem ve öncelik sırası gözetilmeden toptan çözülmeye çalışılmasıdır. Bu çalıştayımızda adı sayılan tuzaklara düşülmeden, mümkün olduğunca fayda ve sonuç odaklı bir yöntem izlenmiştir. Çalıştay sonunda elde edilen çıktılara yönelik çözüm önerileri sadece çözüm politikası aşamasında bırakılmamış ve “Ne yapacağız?” sorusuna net cevaplar veren faaliyetler, faaliyet sorumluları ve faaliyet tarihleri de belirtilmiştir. Böylelikle çalıştay sonuçları değerlendirilebilecek

ve başka projelere çarpan etkisi sağlanacaktır. Çalıştaya destek olan kurum, kuruluş ve kişilere gayretlerinden dolayı müteşekkirim. Umudumuz çalıştayın sonuçlarının raporlar

üzerinde tozlanmaya bırakılmadan pratiğe geçirilmesidir. Bu düşüncelerle çalıştayın gelecek

güzel çalışmalara temel teşkil etmesini umuyor ve çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

Bültenin edötür kalemi AR-GE Birimi Eğtiimcilerinden Erol Özel, ARGE Bülteni ile birimin altı ay boyunca yaptığı Stratejik Planlama, Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, Avrupa Birliği Projeleri, TUBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmaları başlıca seminer ve çalıştaylar, araştırma izinleri gibi çalışmaların yer aldığını belirtti.