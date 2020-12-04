Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından geçtiğimiz aylarda dolmuş ücretlerine zam yapılması için Yozgat Belediye Meclisine müracaat edilmişti. Belediye Meclisi ise dolmuşçuların bu taleplerini incelenmesi için ilgili komisyona havale etmişti. Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi pandemi dönemi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini bu nedenle de dolmuş ücretlerine zam yapılması gerektiğini dün toplanan belediye meclisinde dile getirdiler. Dolmuşçuların istedikleri rakamı yüksek bulan Belediye Meclisi orta yol bularak bir lira 80 kuruş olan öğrenciyi 2 lira 25 kuruşa, 2 lira 25 kuruş olan tam ücretini 2 lira 50 kuruşa, 2 lira 50 kuruş olan kartsız binişi ise 3 lira 5 kuruş yapılmasını kararlaştırdı.