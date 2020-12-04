Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1331
ALTIN
460.070
DOLAR
7.7608
STERLİN
10.4588
EURO
9.4277

Dolmuş ücretlerine zam

YOZGAT’ta faaliyet gösteren dolmuşların ücretlerine Yozgat Belediye Meclisi tarafından zam yapıldı.

04 Aralık 2020 Cuma 00:26
Dolmuş ücretlerine zam

Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından geçtiğimiz aylarda dolmuş ücretlerine zam yapılması için Yozgat Belediye Meclisine müracaat edilmişti. Belediye Meclisi ise dolmuşçuların bu taleplerini incelenmesi için ilgili komisyona havale etmişti. Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi pandemi dönemi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini bu nedenle de dolmuş ücretlerine zam yapılması gerektiğini dün toplanan belediye meclisinde dile getirdiler. Dolmuşçuların istedikleri rakamı yüksek bulan Belediye Meclisi orta yol bularak bir lira 80 kuruş olan öğrenciyi 2 lira 25 kuruşa, 2 lira 25 kuruş olan tam ücretini 2 lira 50 kuruşa, 2 lira 50 kuruş olan kartsız binişi ise 3 lira 5 kuruş yapılmasını kararlaştırdı. 

Anahtar Kelimeler:
Dolmuş ücretlerine Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gören hayran kalıyor
Gören hayran kalıyor
Kediler üşümeyecek
Kediler üşümeyecek
Covit-19 bir can daha aldı
Covit-19 bir can daha aldı
Gevrek göledinde çalışmalar devam ediyor
Gevrek göledinde çalışmalar devam ediyor
ANLAMLI ZiYARET
ANLAMLI ZiYARET
Engellilere online eğitim
Engellilere online eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim