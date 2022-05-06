DOLMUŞ UCRETLERiNE ZAM

Meclis gündemine 3 kez gelen ve belediye tarafından sübvanse edilerek 3 kez ertelenen dolmuş ücretlerine zam bu kez onaylandı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda dolmuş ücretlerine zam isteği oy birliğiyle onaylandı. Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, toplantıda yaptığı konuşmada istenilen zam ücretlerini meclis başkanı Celal Köse ve üyelere iletti. Dolmuş ücretlerine zam yapılması gerektiğine vurgu yapan Bakıcı, belediyenin mazot desteği vermesine karşılık gelirlerin giderleri zor karşıladığını ve bir kazanç sağlayamadıklarını ifade etti. 47 bin kişinin dolmuşlara ücretsiz bindiğini ileri süren Bakıcı, mazota 1 trilyon ödediklerini ve çalışanların maaşlarının 5 bin lira olduğunu söyledi. Bakıcı, öğrenci için 3 liradan 5 lira 50 kuruşa, halk için 3 liradan 6 liraya, kartsız biniş için 4 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa, ilk defa Kent Kart alacaklar için ise kart çıkartma ücretinin 15 liradan 35 liraya çıkarılmasının talep edildiğini meclise iletti. Mecliste yapılan görüşmeler sonucu ise dolmuş ücretleri öğrenci için 4 lira 50 kuruş, halk için 5 lira ve kartsız biniş için 6 lira olarak belirlendi. Kent Kart çıkartma ücreti ise 20 lira olarak kararlaştırıldı.