Dolguda deney yapıldı

DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ile birlikte Kösrelik Göletinde Kaya Dolguda su yer değiştirme deneyi yapıldı. Yapım çalışmalarına 2015 yılında başlanılan gölette sona gelindi.

Çalışmaların hızla devam ettiği Kösrelik göleti tamamlanması ile depolanacak 1,6 milyon metreküp su ile 5 bin 970 dekar zirai arazi sulu tarıma kavuşacak. Temelden yüksekliği 34,35 metre olacak olan gölet inşaatında gövdede kaya dolgu imalat çalışmalarının devam ettiği, ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 704 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.