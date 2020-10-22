Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1212
ALTIN
480.717
DOLAR
7.7847
STERLİN
10.2617
EURO
9.2433

Dolandırıcıya suçüstü

Yozgat’ta kendisini ‘Bankadan arıyorum’ diyerek tanıtan kişiden şüphelenen şahıs, durumu polise bildirip, dolandırıcının suçüstü yakalanmasını sağladı.

22 Ekim 2020 Perşembe 00:33
Dolandırıcıya suçüstü

YOZGAT’ta bir kişi, kendisini ‘Bankadan arıyorum’ diyerek dolandırmaya çalışan şüphelinin yakalanmasını sağladı. 55 yaşındaki emekli Mustafa Kayıp'ı telefonla arayan kişi, kendisini banka müşteri temsilcisi olarak tanıttı. Pandemi nedeniyle müşterileri telefonla aradıklarını, bütün işlemleri telefon üzerinden yaptıklarını anlatan şüpheli, Kayıp'tan telefona bir program indirmesini istedi. Telefona programı indiren Kayıp, bankadan gelen mesajla hesabındaki 28 bin 200 liranın çekildiğini görünce dolandırıldığını anlayarak durumu bankaya ve polise bildirdi. Polis yaptığı araştırmalar sonucunda zanlının N.Ç. (30) olduğunu belirledi. Yozgat ile İstanbul Emniyet Müdürlüklerinin koordineli çalışma sonucunda, bir bankanın İstanbul Ümraniye şubesinden parayı çekmeye çalışan N.Ç. suçüstü yakalandı. Mustafa Kayıp, karşıdaki kişinin güzel konuşmasına inandığını anlatarak, "Söylediklerini yaptım, telefona program indirdim. O sırada bankadan mesaj gelince dolandırıldığımı anladım. Durumu bankaya ve emniyete bildirdim ve şüpheli suçüstü yakalandı. Kimse telefonla arayan kişilerin tatlı diline inanmasın" dedi.  Öte yandan son bir haftada Yozgat'ta meydana gelen üç dolandırıcılık olayında kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşların hesabından 228 bin lira çektikleri belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Dolandırıcıya Suçüstü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARiHi YAPININ SAHiBi YOK!
TARiHi YAPININ SAHiBi YOK!
Standart yükseliyor
Standart yükseliyor
Pandemi denetimi
Pandemi denetimi
Bekçiler, görev yerlerine uğurlandı
Bekçiler, görev yerlerine uğurlandı
PTT 180 yaşında
PTT 180 yaşında
Bilgilendirme yaptı
Bilgilendirme yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim