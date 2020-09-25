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DOLANDIRICILIK UYARI

Yozgat Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı adını kullanarak telefonla aradıkları aileleri, pandemi yardımı yapılacak denilerek gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı halkı uyardı.

25 Eylül 2020 Cuma 00:09
DOLANDIRICILIK UYARI

YOZGAT Şehir Hastanesi, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, vatandaşların ‘pandemi yardımı yapılacaktır’ diyerek, arayıp dolandırmaya kalkışanlara karşı duyarlı olmalarını istedi. Yapılan açıklamada, T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği vurgulandı. Yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi istendi. ‘Sahte internet sitesi ve telefon uygulaması’ başlığı altında yapılan duyuruda ise, ‘’T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) gönderilmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır’’ denildi. Resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak, ‘Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun’’ ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
DOLANDIRICILIK UYARI
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