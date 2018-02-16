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Dolandırıcılar yakalandı

BABANIZ FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındı, yalanına inanıp, korkan iki kardeş evde bulunan 90 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını dolandırıcılara kendi elleriyle teslim etti.

Dolandırıcılar yakalandı

BABANIZ FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındı, yalanına inanıp, korkan iki kardeş evde bulunan 90 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını dolandırıcılara kendi elleriyle teslim etti.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Dolandırıcılar yakalandı

Dolandırıldıklarını anladıklarında ise soluğu karakolda aldı.
Düzenlenen operasyonda 3 dolandırıcı, ziynet eşyalarının tamamı ile birlikte yakalandı.
Dolandırıcılık olayını ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşkalleri belirlenen dolandırıcıların fotoğraflarını kaçış güzergahlarındaki Emniyet Müdürlükleri ile paylaştı.
Yapılan hızlı tespit ve bilgi paylaşımı sonrasında Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber yapılan çalışmada dolandırıcılar kaçmaya çalıştıkları araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
3 zanlı, aldıkları tüm ziynet eşyası ve paralarla birlikte yakalanırken, haklarında işlem başlatıldı.

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