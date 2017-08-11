Dolandırıcılar yakalandı

Konu ile ilgili gelen şikayetleri değerlendiren Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ve iş adamlarının para yatırdığı hesabı incelemesi sonucu Cüneyt Kaya isimli şahsa ait olduğunu tespit etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen operasyon neticesinde;

Örgütün kurucu ve yöneticisi olduğu tespit edilen İbrahim Küçükkeçeci ve örgüt üyesi oldukları tespit edilen Ensari Seran, Adem Karatepe, Şafak Kaman, Ender Pekmezcioğlu, Cüneyt Kaya, Gülşiray Akbulut ve Muhammet Kenan isimli şahıslar yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş;

İbrahim Küçükkeçeci, Ensari Seran, Adem Karatepe, Şafak Kaman, Ender Pekmezcioğlu ve Gülşiray Akbulut tutuklanarak cezaevine konulmuş, Muhammet Kenan ve Cüneyt Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.